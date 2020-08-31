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Rusya, COVID-19 aşısının yüksek risk gruplarına uygulanacağı tarihi duyurdu
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, COVID-19 aşısının, ülkedeki yüksek risk grubuna giren nüfusun büyük bir kısmına kasım-aralık ayları itibarıyla uygulanacağını bildirdi.
Yerel medyada yer alan habere göre Murashko, Rusya'nın aşı uygulama tarihine ilişkin bilgiyi paylaştı.
Sağlık Bakanı, ülkedeki yüksek risk grubunda yer alan vatandaşlara kasım-aralık aylarından itibaren Rus üretimi aşının uygulanacağını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gamaleya Enstitüsü tarafından üretilen, ülkenin ilk COVID-19 aşısı "Sputnik-V"nin Sağlık Bakanlığınca onaylandığını bildirmişti.
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