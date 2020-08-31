AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) öncülüğünde kurulan, aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX mekanizmasına katılacaklarını açıkladı.

AB Komisyonu'nun COVAX'a 400 milyon euro katkı sağlayacağını belirten Von der Leyen, salgına karşı tek yolun küresel iş birliği olduğunu vurguladı.

COVAX mekanizması, 2021 sonuna kadar 2 milyar doz COVID-19 aşısı alımına yönelik farklı üreticilerle müzakereler yürütüyor.