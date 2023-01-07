Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 20:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rusya: Ateşkese uymaya devam edeceğiz
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bombardımanına rağmen Rus ordusunun Ortodoks Noeli nedeniyle ilan edilen ateşkese uymaya devam edeceğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin devam eden bombardımanına rağmen Rus ordusunun Ortodoks Noeli nedeniyle ilan edilen ateşkese uymaya devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus mevzilerine ve yerleşim bölgelerine yönelik topçu atışlarına rağmen, ilan edilen ateşkes rejiminin uygulanması bugün saat 24.00'e kadar Rus güçleri tarafından sürdürülecektir" denildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in çağrısına uyarak, Ortodoks Noel'i kapsamında 6-7 Ocak tarihlerinde Ukrayna’da ateşkes ilan etmişti.
Katolik ve Protestan Hristiyanlar Noel’i 25 Aralık’ta kutlarken, Ortodoks Hristiyanlar Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor.
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