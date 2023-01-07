Chamoli ilçesine bağlı özellikle dini turizmle öne çıkan Joshimath kasabasında yetkilikler, en az 500 evin duvarı ve zemininde büyük çatlak tespit edildiğini açıkladı.

Afet yönetim yetkilisi Nand Kishore Joshi, 44 ailenin geçici barınaklara alındığını ve incelemelerin başladığını söyledi.

Jeolog Kalachand Sain, bölgenin "tektonik" olarak yapılaşmaya müsait olmadığına dikkati çekerek, bölgede son dönemlerde çok fazla altyapı çalışması olduğu ve bunun ise yerin üzerinde çatlaklara ve göçüklere yol açtığını ifade etti.

Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami ise bölgede yaptığı incelemeler sırasında, önceliğin bölge halkının güvenliği olduğunu belirtti.

Bölge halkı, hafta boyunca konuya dikkati çekmek amacıyla gösteriler düzenledi.

Doğal afetlerden en fazla etkilenen bölgelerden

Kuzey Himalayalar'daki Uttarakhand eyaleti, ülkede doğal afetlerden en fazla etkilenen bölgelerin başında geliyor.

Uttarakhand'da 2013'te muson yağmurlarının tetiklediği sel ve afetlerde yaklaşık 6 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Eyalette, 2021'deki sellerde de 200'den fazla can kaybı yaşanmıştı.