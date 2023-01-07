Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu'na molotofkokteylli saldırı
[Temsili Fotoğraf: AA]
Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu'na molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.
Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş, yaptığı açıklamada, maskeli 6 kişinin, dün Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu binasına molotofkokteyli atarak kaçtığını belirtti.
Ulutaş, güvenlik çalışanlarının alarm butonuna basmasıyla Fransız polisinin olay yerine hızlıca intikal ettiğini ve tahkikat başlatıldığını aktardı.
"Saldırının kimler tarafından ne sebeple yapıldığını bilmiyoruz"
"Çok şükür yaralı yok, maddi zarar da yok." diyen Ulutaş, şikayette bulunduklarını ve Marsilya polisiyle temas halinde olduklarını ifade etti.
Ulutaş, saldırının kimler tarafından ne sebeple yapıldığını bilmediklerini dile getirdi.
Etiketler: Fransa
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