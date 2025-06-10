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Dünya
AA 10.06.2025 17:30

Rusya, ABD ile yeni tur görüşmelerin yakında başlamasını umuyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile yakında yeni tur görüşmeler yapmayı planladıklarını belirterek “Rahatsız edici konular hakkındaki üçüncü tur görüşmeler yaklaşıyor. Tarihi açıklamak için henüz çok erken ancak umarım bir sonraki tur çok yakında yapılacaktır.” dedi.

Rusya, ABD ile yeni tur görüşmelerin yakında başlamasını umuyor

Ryabkov, Rusya’nın Soçi şehrinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya’nın, Batılı ülkelerin askeri-biyolojik alanda yürüttüğü çalışmalar hakkında duyduğu derin endişeyi bir süredir dile getirdiklerini anlatan Ryabkov, “Bu çalışmalar, doğrudan askeri yetkilileri içerirken, Batılı ülkelerin sınırları dışında, özellikle de Rusya'nın sınırlarına yakın laboratuvarlarda gerçekleştiriliyor.” diye konuştu.

Ryabkov, söz konusu faaliyetleri “ulusal güvenlik tehdidi” şeklinde değerlendirdiklerinin altını çizdi.

ABD ile Rusya arasında bu yıl tekrar başlayan doğrudan görüşmelere değinen Ryabkov, “Rahatsız edici konular hakkındaki üçüncü tur görüşmeler yaklaşıyor. Tarihi açıklamak için henüz çok erken ancak umarım bir sonraki tur çok yakında yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ryabkov, Rusya-ABD arasındaki doğrudan uçuşların tekrar başlamasıyla ilgili tekliflerini de ABD tarafına ileteceklerini kaydetti.

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