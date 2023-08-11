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Dünya
AA 11.08.2023 09:20

Rusya 47 yıl sonra ilk defa Ay’a uzay aracı gönderdi

Rusya, su kaynağı aramak için 1976’dan bu yana ilk defa Ay’a uzay aracı gönderdi.

Rusya 47 yıl sonra ilk defa Ay’a uzay aracı gönderdi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), başkent Moskova’nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy uzay üssünden Luna-25 uzay aracını taşıyan Soyuz 2.1v roketini fırlattı.

Luna-25, başarılı geçen fırlatmanın ardından uçuş yörüngesine girerken, uzay aracının 21 Ağustos’ta Ay’ın güney kutbuna iniş yapması planlanıyor.

Ay’da yaklaşık 1 yıl süreyle araştırmalar yapacak Luna-25’in, su kaynağı aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini inceleme görevleri bulunuyor.

Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, Luna-25’in barışçıl amaçlarla Ay’a gönderildiğini, 2027, 2028 ve 2030’da da Ay’a uzay araçları göndermeyi planladıklarını söyledi.

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