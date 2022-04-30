Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 21:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus savaş uçağı İsveç hava sahasını ihlal etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsveç, bir Rus savaş uçağının Blekinge bölgesi üzerinden uçarak İsveç hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı.
İsveç Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı yazılı açıklamada, dün Blekinge bölgesinin güneyinde bir Rus savaş uçağının İsveç hava sahasını ihlal ettiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu uçağın İsveç sınırlarını terk ederek geri döndüğü ve tüm sürecin fotoğraflandığı vurgulandı.
İsveç Hava Kuvvetleri, 2 Mart'ta 4 Rus savaş uçağının Gotland Adası üzerinden uçarak İsveç hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu.
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