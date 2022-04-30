Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 20:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil'de bombalı saldırı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Dehburi Kavşağı'nda bir yolcu minibüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Zadran, saldırıda 3 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Dün de saldırı olmuştu
Dün de Kabil'in Seh Rahai Alauddin bölgesinde bir camide cuma namazı sonrası düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Afganistan Kabil
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