Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, "binadakilerin her ne pahasına olursa olsun kurtarılması" talimatını verdi.

Kurtarma ekipleri şu ana kadar 5 kişiyi göçükten çıkarmayı başardı.

[Fotoğraf: AFP]

Binada 39 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor

Bir restoran, bir kafe, bir otel ve konutların bulunduğu 6 katlı binanın arka bölümü çökmüştü.

Yetkililer, çöken binada 39 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini, 23 kişi ile temas kurulabildiğini duyurmuştu.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: Reuters]