Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 18:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de bina çöktü: Enkazdan 5 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AFP]
Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde dün çöken 6 katlı binanın enkazından 5 kişi kurtarıldı. Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, "binadakilerin her ne pahasına olursa olsun kurtarılması" talimatını verdi.
Kurtarma ekipleri şu ana kadar 5 kişiyi göçükten çıkarmayı başardı.
[Fotoğraf: AFP]
Binada 39 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor
Bir restoran, bir kafe, bir otel ve konutların bulunduğu 6 katlı binanın arka bölümü çökmüştü.
Yetkililer, çöken binada 39 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini, 23 kişi ile temas kurulabildiğini duyurmuştu.
Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
[Fotoğraf: Reuters]
Etiketler: Çin
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