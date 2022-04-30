Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Şeria'da yerleşimcilerin saldırısına uğrayan 2 Filistinli yaralandı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir grup Yahudi yerleşimcinin Filistinli çobanlara saldırması üzerine 2 kişi yaralandı.
El Halil'in güneyindeki "Koruma ve Direnme Komiteleri" Koordinatörü Fuad el-Umur, yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin güneydeki Es-Semu beldesinde kendi arazilerinde hayvanlarını otlatan çobanlara saldırdığını söyledi.
Yerleşimcilerin, çobanların üzerine köpekleri saldığını ve ikisinin yaralanmasına neden olduğunu kaydeden Umur, yaralanan 2 Filistinlinin Semu'daki bir kliniğe kaldırıldığını kaydetti.
Umur, İsrail polisinin saldırının yaşandığı yere geldiğini ancak yerleşimciler yerine Filistinlilere destek veren bir yabancıyı gözaltına aldığını aktardı.
Etiketler: Batı Şeria İsrail
Son Haberler
- 17:52
- 17:44
- 17:46
- 17:32
- 17:24
Sıradaki Haber
PtteM'in e-mağazası Çin'de faaliyete geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz