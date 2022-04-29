Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil'de camiye bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide cuma namazı sonrası düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.
Taliban geçici hükümetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Seh Rahai Alauddin bölgesinde bir camide cuma namazı sonrası bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran, 30 kişinin yaralandığını Zadran, güvenlik güçlerinin fail ya da failleri yakalamak için yoğun şekilde çalıştığını belirtti.
Görgü tanıkları ise patlamanın cuma namazı sonrası zikir yapıldığı sırada meydana geldiğini ifade etti.
Taliban mensupları camiye giden tüm caddeleri trafiğe kapattı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan Kabil
Son Haberler
- 18:51
- 18:47
- 18:28
- 18:20
- 18:15
Sıradaki Haber
Rusya’dan yeni yaptırım kararları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz