Taliban geçici hükümetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Seh Rahai Alauddin bölgesinde bir camide cuma namazı sonrası bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran, 30 kişinin yaralandığını Zadran, güvenlik güçlerinin fail ya da failleri yakalamak için yoğun şekilde çalıştığını belirtti.

Görgü tanıkları ise patlamanın cuma namazı sonrası zikir yapıldığı sırada meydana geldiğini ifade etti.

Taliban mensupları camiye giden tüm caddeleri trafiğe kapattı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.