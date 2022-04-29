Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya’dan yeni yaptırım kararları
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Norveç’ten 16, İzlanda’dan 9, Grönland’dan 3, Faroe Adaları’ndan 3 yetkili hakkında yaptırım kararı alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus karşıtı yaptırımlarına ve Rus yetkililere yönelik sınırlamalarına Norveç’in yanı sıra İzlanda, Grönland ve Faroe Adaları'nın da katıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, “Norveç’ten 16, İzlanda’dan 9, Grönland’dan 3, Faroe Adaları’ndan 3 yetkili hakkında yaptırım kararları alındı. Bu kişilerin Rusya Federasyonu topraklarına girmesi yasaklandı.” ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Rusya
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