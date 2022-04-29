Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da gerçekleştirilen Kazakistan Halk Asamblesi’nin 31. Genel Toplantısı'na katıldı.

Halihazırda yeni bir devlet modeline geçme aşamasında olduklarını belirten Tokayev, “Yeni dönemde nepotizme, paternalizme ve yozlaşmaya kesin bir engel koyacağız. Yeni Kazakistan bir adalet bölgesi haline gelmelidir.” değerlendirmesini yaptı.

Tokayev, bunun için kanunların geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, “Şu anda anayasanın üçte birini oluşturan temel kanunun 33 maddesinde değişiklikler yapılması kararlaştırıldı.” dedi.

Kazakistan’da en son referandumun güncel anayasanın onaylandığı 1995’te yapıldığını anımsatan Tokayev, şunları kaydetti:

“Yaklaşan büyük kapsamlı ve önemli dönüşümler ülkenin geleceği üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Bu nedenle, anayasada yapılacak değişiklikler ile ilaveler için ülke genelinde referandumun yapılmasını öneriyorum. Halk oylamasıyla anayasayı değiştirmenin toplum iradesinin canlı bir göstergesi olacağına inanıyorum.”