Dışişleri Bakanı Sözcüsü Dina Mufti, haftalık olağan basın toplantısında, isyancıların ileri sürülenin aksine Tigray'ın komşusu Amhara ve Afar eyaletlerinden çekilmediğini ifade etti.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) birkaç bölge dışında Afar ve Amhara'da işgal ettiği yerleri elinde tuttuğunu söyleyen Mufti, grubun Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup yazarak taleplerinin karşılanmaması halinde yeni bir saldırı başlatacağı tehdidinde bulunduğunu dile getirdi.

Tigray'a düzenli olarak ilaç ve tıbbi malzeme yardımı gönderildiğini kaydeden Mufti, Tigray'daki hastanelerde ilaç kıtlığı olduğu iddiasını yalanladı.

Mufti, "TPLF, uydurulmuş hikayelerin üzerine kurulu yeni bir yıkıcı savaşı başlatmak için yığınla savaşçıyı Amhara ve Afar'a komşu bölgelere seferber ediyor." dedi.

Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için 24 Mart'ta tek taraflı ateşkes ilan etmiş, isyancılar ateşkese uyacağını deklare etmişti.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Tigray'daki 6 milyon insanın yüzde 90'ından fazlası acil yardıma ihtiyaç duyuyor.