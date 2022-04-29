Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 15:25Son Güncelleme: Kaynak: BBC, The Guardian
İsrail havalimanında patlamamış top mermisi paniği
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD'li bir ailenin, Golan Tepeleri'nde bularak "hatıra kalması için" yanlarında götürdükleri patlamamış top mermisi, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda endişeye yol açtı.
İsrailli YNet'in haberine göre, aile üyelerinden biri sırt çantasından mermiyi çıkardı ve bir güvenlik görevlisine bunu bavula koyup koyamayacağını sordu.
Yetkili, söz konusu kişinin etrafının boşaltılmasını istedi ancak bunu yanlış anlayan diğer bir yolcu, "teröristler ateş ediyor" diye bağırmaya başladı ve kitlesel paniğe neden oldu.
Sosyal medyada, yolcuların havalimanı içerisinde kaçıştığı anlara dair görüntüler paylaşıldı.
Paniğe neden olan ailenin, güvenlik kontrollerinin ardından uçağa binmesine izin verildi.
Etiketler: İsrail
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