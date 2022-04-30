Türk Kızılay; Kerkük, Musul, Telafer ve Erbil'de ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

Yetimlere ve geliri düşük öğrencilerin ailelerine Ramazan yardımları yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Kerkük'te 150 ihtiyaç sahibi öğrencinin ailesine giysi dağıtıldı.

Yardımların ilk adresi Kerkük'ün Korya semti oldu.

Bayram öncesi yapılan yardım, öğrencileri mutlu etti.

[Fotoğraf: AA]

Irak Türkmen Cephesi, Türkiye'ye ve Türk Kızılay'a yardımlarından dolayı teşekkür etti.

