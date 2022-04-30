Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 20:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Türk Kızılay'dan Kerkük'te ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı
[Fotoğraf: AA]
Türk Kızılay, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerini sevindirdi. Irak'ın Türkmen kenti Kerkük'te 150 aileye giyim yardımı yapıldı.
Türk Kızılay; Kerkük, Musul, Telafer ve Erbil'de ihtiyaç sahiplerine ulaştı.
Yetimlere ve geliri düşük öğrencilerin ailelerine Ramazan yardımları yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Kerkük'te 150 ihtiyaç sahibi öğrencinin ailesine giysi dağıtıldı.
Yardımların ilk adresi Kerkük'ün Korya semti oldu.
Bayram öncesi yapılan yardım, öğrencileri mutlu etti.
[Fotoğraf: AA]
Irak Türkmen Cephesi, Türkiye'ye ve Türk Kızılay'a yardımlarından dolayı teşekkür etti.
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