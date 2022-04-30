Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nda düzenlenen iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Milletimiz yaşanan sıkıntıları çözebilecek tek partinin AK Parti olduğunu biliyor"

Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız. AK Parti'de görev üstlenmek her türlü mağdurların yanında olmak demektir. AK Parti 20 yıllık iktidarında kalkınma reformlarıyla gönüllerde yer etmiştir. Seçimlerdeki başarımızı geceli gündüzlü çalışarak ülkemize kazandırdığımız eserlere borçluyuz. Milletimiz bugün yaşanan sıkıntıları çözebilecek tek partinin AK Parti olduğunu biliyor.

"Hamdediyorum, 10 bin kardeşimiz bir araya gelmiştir"

Şu anda hamdediyorum. Arkadaşlarımın verdiği bilgiye göre 10 bin kardeşimiz bir araya gelmiştir. Bunun için yılın her günü milletimizle birlikte olmalıyız, milletimizin sevinciyle sevinmeliyiz.

"Türkiye geliştikçe tüm dünyanın dikkatini üstünde toplamaya başladı"

Türkiye geliştikçe, büyüdükçe, güç ve imkan sahibi oldukça tüm bölgemizin hatta tüm dünyanın dikkatini üstünde toplamaya başladı. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline getireceğiz.Çünkü biz "teşebbüs dahi edilemez" denilen ne varsa hepsini gerçekleştirdik. Demokratik reformlardan altyapı eserlerine yapılamaz denilen her şeyi başardık. Geçmişte ülkemizin önünde hangi engeller varsa hepsini yıkıp geçtik. Geçmişte terör örgütlerinin, vesayet odaklarının cirit attığı Türkiye bugün en güvenli ülkeler arasına girdi.

"Biz her gün ülkemizi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerinden uzak tutmak için çalışıyoruz"

Biz ülkenin bugünkü sorunlarını çözeceğimizi söylüyoruz. Biz her gün milletimizi hepimizin canını yakan hayat pahalılığına karşı korumak için uğraşıyoruz. Biz eser, hizmet, vizyon diyoruz. Bir hafta içerisinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile 2 kez, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile aynı şekilde, BM Genel Sekreteri Guterres ile 2 kez görüştüm. Biz barışı nasıl sağlayacağız bunun için uğraşıyoruz. Biz her gün ülkemizi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerinden uzak tutmak için çalışıyoruz.

(Almanya'ya Kavala tepkisi) Dışişlerimiz hesabını aynı şekilde sordu.

PKK'yı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediyeye doldurmanın gayreti içerisinde ve dolduruyor. Bunların da hesabını soracağız. Bunların tek derdi sürekli sallanıp duran 6'lı masalarını ayakta tutmak. Sadece menfaatte, görünüşte birleşenlerin taksimatta ayrılmaları kaçınılmazdır.

Ayrıntılar geliyor...