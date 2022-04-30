Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 18:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri es-Sani ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani'nin telefon görüşmesini İletişim Başkanlığı duyurdu.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Görüşmede iki lider, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgeye dair konularda yakın iş birliği ve diyalog içinde olma kararlılığını yineledi.
Etiketler: Katar Recep Tayyip Erdoğan İletişim Başkanlığı
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