Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani'nin telefon görüşmesini İletişim Başkanlığı duyurdu.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede iki lider, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgeye dair konularda yakın iş birliği ve diyalog içinde olma kararlılığını yineledi.