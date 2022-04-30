Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 17:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı bin Teymur el-Said ile görüştü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Said ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular değerlendirildi.
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Said'in telefonda görüştüğünü duyurdu.
Görüşmede, Türkiye-Umman ilişkileri güçlendirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Umman’la iş birliğini her alanda geliştirmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan İletişim Başkanlığı Umman
Son Haberler
- 17:58
- 17:44
- 17:46
- 17:24
- 17:22
Sıradaki Haber
Pençe-Kilit Operasyonunda yaralanan asker şehit oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz