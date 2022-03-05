Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını yakından çekmek için araçlarıyla Buça'ya giden İngiliz televizyon ekibi bir anda nereden geldiği belli olmayan kurşunların hedefi oldu.

Rus sabotaj grubu tarafından yapılan saldırı anında korku dolu anlar anbean kameraya yansıdı.

Can havliyle araca saklanan beş gazeteci, yanlış anlaşılma olduğunu düşünerek "gazeteciyiz" diye kendilerini tanıttı. Ancak ateş kesilmedi.

Ekip, saldıranların Rus sabotajcı grup olduğunu fark edince hızla bir depoya kaçtı.