Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 09:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rus sabotaj grubu gazetecilere saldırdı
İngiliz Sky News televizyonu ekibi Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Buça'ya giderken Rus sabotaj grubunun saldırısına uğradı. Görüntüler anbean kameraya yansıdı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını yakından çekmek için araçlarıyla Buça'ya giden İngiliz televizyon ekibi bir anda nereden geldiği belli olmayan kurşunların hedefi oldu.
Rus sabotaj grubu tarafından yapılan saldırı anında korku dolu anlar anbean kameraya yansıdı.
Can havliyle araca saklanan beş gazeteci, yanlış anlaşılma olduğunu düşünerek "gazeteciyiz" diye kendilerini tanıttı. Ancak ateş kesilmedi.
Ekip, saldıranların Rus sabotajcı grup olduğunu fark edince hızla bir depoya kaçtı.
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