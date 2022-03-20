Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 00:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rus ordusunun mühimmat taşıdığı demir yolu havaya uçuruldu
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya sınırına yakın bir bölgede Rus ordusunun mühimmat taşımak için kullandığı bir demir yolunu havaya uçurma görüntülerini paylaştı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor.
Kiev yönetimi, Rus ordusuna teçhizat iletilmesinde kullanıldığı için, Belarus ile demir yolu seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı da Azak Denizi ile bağlantının geçici olarak kaybedildiğini duyurdu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise Rusya sınırına yakın bir bölgede Rus ordusunun mühimmat taşımak için kullandığı bir demir yolunu havaya uçurma görüntülerini paylaştı.
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