Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor.

Kiev yönetimi, Rus ordusuna teçhizat iletilmesinde kullanıldığı için, Belarus ile demir yolu seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı da Azak Denizi ile bağlantının geçici olarak kaybedildiğini duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise Rusya sınırına yakın bir bölgede Rus ordusunun mühimmat taşımak için kullandığı bir demir yolunu havaya uçurma görüntülerini paylaştı.