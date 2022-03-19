Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 23:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Bugün 6 bin 623 Ukraynalı tahliye edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, son 24 saatte Rus ordusuyla savaşın devam ettiği şehirlerden 6 bin 623 Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, yaptığı açıklamada, Rus ordusuyla savaşın sürdüğü Ukrayna'nın farklı bölgelerinde son 24 saatte 10 insani koridorun 8’inin çalıştığını söyledi.
Bu koridorlar üzerinden tahliyeler yapıldığını kaydeden Vereşuk, "Bugün, 8 insani koridor üzerinden 6 bin 623 kişiyi tahliye ettik." dedi.
Vereşuk, bugün Mariupol, Bervitsa, Buça, Bogdanovka, Lisiçansk, Severodonetsk, Rubejnoe ve Popasna gibi yerleşim alanlarındaki insani koridorların çalıştığını belirterek, Borodyanka ve Herson'daki insani koridorların Rus ordusu tarafından engellendiğini vurguladı.
Vereşuk, savaşın devam ettiği şehirlerdeki Ukraynalıların tahliye edilmesine yönelik girişimlerinin süreceğinin de altını çizdi.
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