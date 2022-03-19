Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 21:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan tır yola girdi
ABD'nin Louisiana eyaletinde kontrolden çıkan bir tır setten aşağı inerek yola girdi. Tır alev alırken, sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
ABD'nin Louisiana eyaletinde bir tır kontrolden çıktı.
Rayne Polis Departmanından "Araç, Interstate 10'da doğu istikametinde ilerlerken bilinmeyen nedenle karayolundan çıktı, setten aşağı indi ve anayolu geçti." açıklaması yapıldı.
Bir yere çarparak duran tır alev alırken, sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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