Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ediyor. Rus birlikleri Ukrayna’da sivil yerleşimlerini hedef alıyor.

Ukrayna’nın Harkiv kenti de bu akşam saatlerinde yeniden Rus bombardımanı altında kaldı.

Harkiv Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybett.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda Ukrayna Acil Durumlar Servisi’ne bağlı ekipler sevk edildi.