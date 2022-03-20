Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 00:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rus ordusu Harkiv'i hedef aldı
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 25'inci gün... Rus ordusu, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkiv'i yine vurdu.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ediyor. Rus birlikleri Ukrayna’da sivil yerleşimlerini hedef alıyor.
Ukrayna’nın Harkiv kenti de bu akşam saatlerinde yeniden Rus bombardımanı altında kaldı.
Harkiv Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybett.
Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda Ukrayna Acil Durumlar Servisi’ne bağlı ekipler sevk edildi.
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