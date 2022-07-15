Rus güçler, Ukrayna'nın güneyindeki Mikolayiv'i vurdu. Kentte, iki üniversite binası füzelerin hedefi oldu. Saldırıda 4 kişi yaralandı.

Hava saldırısına uğrayan bir oteldeki yıkım ise böyle görüntülendi. Vinnitsya kentine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

AB yeni yaptırım hazırlığında



Görüntülerde yaşanan panik gözler önüne seriliyor. Ukrayna, Rusya'yı sivilleri hedef almakla suçlarken Rusya Savunma Bakanlığı, saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Kalibr füzeleri ile kentteki orduevinin vurulduğunu duyurdu.

Rusya'nın 4 buçuk aydır devam eden saldırılarına karşı Batı, Moskova'yı yaptırımlarla hedef alıyor. Avrupa Komisyonu, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım hazırlığında. 7'nci yaptırım paketi ile Rusya'dan altın ithalatının yasaklanması bekleniyor.