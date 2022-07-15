Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı işçisi hırsızlıktan yakalandı.

Moskova-Bişkek seferini yapan uçağın bagajlarını yükleyen işçi, bir bavuldan 10, diğerinden ise 11 milyon ruble yani yaklaşık 335 bin dolar çaldı.

İşçi güvenlik kameralarına yakalandı.

Polis ofisine götürülen görevlinin tişörtünün içinden desteler halinde para çıktı.

35 yaşındaki işçi gözaltına alındı.

Üzerinde sakladığı paralara sahiplerine verilmek üzere el konulurken işçi hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.