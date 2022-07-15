Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 16:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'da havalimanında bavullardan hırsızlık yapan işçi yakalandı
[Fotograf: Reuters]
Rusya'da havalimanında yolcuların bavullarını açarak paralarını çalan işçi, güvenlik kameralarınca tespit edildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı işçisi hırsızlıktan yakalandı.
Moskova-Bişkek seferini yapan uçağın bagajlarını yükleyen işçi, bir bavuldan 10, diğerinden ise 11 milyon ruble yani yaklaşık 335 bin dolar çaldı.
İşçi güvenlik kameralarına yakalandı.
Polis ofisine götürülen görevlinin tişörtünün içinden desteler halinde para çıktı.
35 yaşındaki işçi gözaltına alındı.
Üzerinde sakladığı paralara sahiplerine verilmek üzere el konulurken işçi hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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