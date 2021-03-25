Navalny'nin destekçilerinden Leonid Volkov, Rus muhalifin geçtiğimiz hafta ciddi sırt ağrısı çekmeye başladığını, ayaklarının uyuştuğunu ve bu nedenle ayakta duramadığını söyledi. Volkov, görüşmesinde Navalny'ye iki ağrı kesici hap verdiğini ifade etti.

Rus yetkililer: Durumu stabil

Federal Cezaevi Servisi ise bugün yaptığı açıklamada, 44 yaşındaki Navalny'nin sağlık durumunun "stabil" ve "tatmin edici seviyede" olduğunu bildirdi.

Vladimir bölge cezaevlerinde dün, talep eden mahkumların muayenelerinin yapıldığı, Navalny'nin de kontrolden geçen kişiler arasında olduğu belirtildi.

Navalny için açık mektup

Aralarında yazar, müzisyen ve film yönetmenlerinin de bulunduğu 160'dan fazla kişi bugün Navalny'nin avukatlarına görüşme izni verilmesi için Rus yetkililere açık mektup yayımladı. Mektupta, Navalny'nin hayatı ve sağlığı konusunda ciddi endişelerin bulunduğu belirtildi.

3 ülkeden Rusya'ya çağrı

AB üyesi ülkeler Litvanya, Letonya ve Estonya'nın dışişleri bakanları Rusya'yı Navalny'ye tıbbi bakım sağlamaya çağırdı.

Bakanlar, "Navalny'nin sağlık durumu hakkında rahatsız edici raporlar var. Sağlık hizmetlerine erişim, siyasi mahkumların da temel hakkıdır. Uluslararası toplumu ve (AB liderlerini) de seslerini yükseltmeye çağırıyoruz." açıklaması yaptı.