Niger eyaleti Mariga Meclis Üyesi İbrahim İlyasu, Mariga bölgesine bağlı Kotonkoro köyünde silahlı kişilerin yerel güvenlik güçleriyle çatıştığını söyledi.

İlyasu, çatışmanın ardından bölgeye sevk edilen askerlerin, 20 yerel güvenlik gücünün cesedine ulaştığını kaydetti.

İlyasu, askerlerin bölgedeki durumu kontrol altında aldığını aktardı.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgelerde zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar meydana geliyor.

Silahlı çeteler bölge halkını rehin alıyor

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.