Navalny, hakkında açıklanan tutuklama kararının ardından yaptığı çağrıda, "Sokağa benim için değil, kendiniz için ve kendi geleceğiniz için çıkın." ifadesini kullandı.

Rus muhalifin, "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle başkent Moskova'da duruşması yapılmış ve 30 gün tutuklu kalması kararlaştırılmıştı.

Öte yandan, Navalny'nin sözcülerinden Leonid Volkov, cumartesi günü ülke çapında büyük protestolar yapılması için çağrı yaptı.

Batı ülkeleri: Navalny'yi serbest bırakın

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, BM İnsan Hakları Komisyonu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve bazı Avrupa ülkelerinin yetkilileri, Navalny'nin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Rusya'ya yaptırım ihtimali

Navalny'nin serbest bırakılmaması durumunda, Rusya'ya, özellikle AB üyesi ülkelerden yaptırım uygulanabileceği belirtiliyor.

Söz konusu yaptırımların odağında ise Kuzey Akım 2 projesi bulunuyor.

Rusya'dan Batı'ya: Kendi sorunlarınızla uğraşın

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Navalny'nin gözaltına alınmasına tepki gösteren Batı ülkelerine, "Egemen devletlerin ulusal yasalarına tecavüz etmeyin, kendi ülkenizdeki sorunlarla uğraşın." karşılığını verdi.

Zehirlenme iddiasıyla gündeme gelmişti

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalny'nin uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalny'nin, çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği iddia edilmişti.

Kremlin'e muhalif 44 yaşındaki Navalny, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti. Aleksey Navalny, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.