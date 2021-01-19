İsrail Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 100 bin COVID-19 testi yapıldığını bunlardan 10 bin 21'inin pozitif çıktığını açıkladı.

Ülkede ilk vakanın tespit edildiği şubat 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de toplam vaka sayısı 562 bin 167'ye yükseldi.

Uygulanan karantinaya rağmen vaka sayılarının giderek arttığı ülkede son bir günde 44 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 49'a çıktı.

10 hamile kadının da aralarında bulunduğu bin 114 hastanın durumunun ise ağır olduğu açıklandı.

Öte yandan ülkede 2 milyon 185 bin 113 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 420 bin 15 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Aktif vaka sayısı artmaya devam ediyor

Geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 1 ay süren karantina sayesinde 8 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 81 bin 59'a çıktı.

Kabine, bugün yapılacak toplantıda uluslararası uçuşların durdurulması ve 27 Aralık 2020'de başlayan üçüncü karantinanın uzatılması gibi yeni olası önlemleri görüşecek.

İsrail yönetimi, 27 Aralık 2020'de yumuşatılmış karantina uygulamasını başlatmış ancak vaka sayalarındaki artış nedeniyle 7 Ocak Perşembe gece yarısından itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.