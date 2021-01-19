ABD'nin 30 eyaletinde Covid-19 kaynaklı ölümler arttı
ABD'nin eyaletlerinin üçte ikisinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD'nin 30 eyaletinde ve Washington'da son bir haftada Covid-19 kaynaklı ölümler arttı.
Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi de ABD'de mart ayına kadar vakaların büyük bölümünde Covid-19'un daha hızlı yayılan türüne rastlanabileceği uyarısında bulundu.
Cuomo seyahat yasağı istedi
New York Valisi Andrew Cuomo, Covid-19'un daha hızlı yayılan türünün görüldüğü ülkelere seyahat kısıtlamaları getirilmesini istedi.
Cuomo, bu ülkelere örnek olarak İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'yı gösterdi.
ABD'de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 407 bin 216'ya yükselmişti.
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı da 24 milyon 483 bin 901 olmuştu.