Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD'nin 30 eyaletinde ve Washington'da son bir haftada Covid-19 kaynaklı ölümler arttı.

Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi de ABD'de mart ayına kadar vakaların büyük bölümünde Covid-19'un daha hızlı yayılan türüne rastlanabileceği uyarısında bulundu.

Cuomo seyahat yasağı istedi

New York Valisi Andrew Cuomo, Covid-19'un daha hızlı yayılan türünün görüldüğü ülkelere seyahat kısıtlamaları getirilmesini istedi.

Cuomo, bu ülkelere örnek olarak İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'yı gösterdi.

ABD'de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 407 bin 216'ya yükselmişti.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı da 24 milyon 483 bin 901 olmuştu.

