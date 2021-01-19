Oy hakkı askıya alınan diğer ülkeler; Nijer, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Zimbabve.

Birleşmiş Milletler tüzüğü, aidatını 2 yıl ödemeyen ülkelerin oy hakkının askıya alınmasını öngörüyor.

Birleşmiş Milletler'in yıllık bütçesi 3 milyar 200 milyon dolar. Örgütün barış operasyonları için de yıllık 6 buçuk milyar dolarlık bütçesi bulunuyor.

İran'ın borcu 16 milyon doların üzerinde

Oy hakkı elinden alınan İran'ın Birleşmiş Milletler’e borcu 16 milyon doların üzerinde.

Bu ülkelerin oy haklarını geri kazanabilmeleri için borçlarının bir bölümünü ödemeleri gerekiyor.

2020'de de Venezuela, Lübnan, Yemen, Gambiya, Tonga, Orta Afrika Cumhuriyeti ile Lesotho’nun katılım aidatlarını ödememeleri nedeniyle oy kullanma hakları askıya alınmıştı.