Birleşmiş Milletler 7 ülkenin oy hakkını askıya aldı
Birleşmiş Milletler, borcunu ödemeyen 7 ülkenin oy kullanma hakkını askıya aldı. Bu ülkeler içinde en çok aidat borcu olan İran'ın, BM'ye 16 milyon 200 bin dolar borcu bulunuyor.
Oy hakkı askıya alınan diğer ülkeler; Nijer, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Zimbabve.
Birleşmiş Milletler tüzüğü, aidatını 2 yıl ödemeyen ülkelerin oy hakkının askıya alınmasını öngörüyor.
Birleşmiş Milletler'in yıllık bütçesi 3 milyar 200 milyon dolar. Örgütün barış operasyonları için de yıllık 6 buçuk milyar dolarlık bütçesi bulunuyor.
İran'ın borcu 16 milyon doların üzerinde
Oy hakkı elinden alınan İran'ın Birleşmiş Milletler’e borcu 16 milyon doların üzerinde.
Bu ülkelerin oy haklarını geri kazanabilmeleri için borçlarının bir bölümünü ödemeleri gerekiyor.
2020'de de Venezuela, Lübnan, Yemen, Gambiya, Tonga, Orta Afrika Cumhuriyeti ile Lesotho’nun katılım aidatlarını ödememeleri nedeniyle oy kullanma hakları askıya alınmıştı.