ABD'de 6 Ocak kongre baskını, gündemdeki yerini koruyor.

Baskında yer alan ve baskına özel jetiyle gittiği için gündem olan Teksaslı emlakçı Jenna Ryan, NBC News'e konuştu.

Ryan, hiçbir pişmanlık duymadığını belirterek, "Orada olduğum için memnunum. Çünkü tarihe tanıklık ettim. Bir daha bunu yapma fırsatım olmayacak." dedi.

"Başkan, Washington'da olmamızı istedi"

Kongre binasına "Trump'la dayanışma için gittiğini" ifade eden Ryan, "Başkan Trump, 6 Ocak'ta Washington DC'de olmamızı istedi. Oyları çalmalarını engellemek için bu yolu kullandık." diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

Ryan, baskına dair, "Mutfağı da 'basabilirsiniz. Bir yerip basıp 'Yeter artık' diyebilirsiniz. İnsan öldürmek için bir yeri basıyor değilim. 'Ya yaşam ya ölüm' derken biri beni öldürse bile inandığım gerçeğin arkasında duracağım demek istedim." ifadesini kullandı.

"Baskın paylaşımları" tepkiye neden olmuştu

Sosyal medya hesabından, önce "baskın yolculuğu" fotoğraflarını yayımlayan Ryan, ardından Kongre binasındaki kırık camların önünden kareler paylaşmıştı.

[Fotoğraf: DHA]

Ryan’ın 5 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin “Capitol’de (Amerikan Kongre binası) fırtına estirdik. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi.” ifadeleri ise büyük tepki toplamıştı.