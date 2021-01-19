Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 10:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İtalya’nın öfkeli yanardağı Etna faaliyete geçti
İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı bir kez daha faaliyete geçti. Etna gece yarısı lav püskürtmeye başladı. Yanardağdan püsküren lavlar geceyi aydınlattı.
3 bin 330 metre yüksekliğindeki yanardağ küllerini etrafa savurdu. Lavlar metrelerce yükseldi.
Şiddetli patlamaları, lav akıntıları takip etti. Lavların kızıllığı gökyüzünün karanlığını adeta deldi.
Etna Yanardağı, Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif bir yanardağ. Yılda birkaç kez harekete geçiyor.
Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak Etna'da 1992 yılında büyük bir patlama gerçekleşmişti.
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