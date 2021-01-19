3 bin 330 metre yüksekliğindeki yanardağ küllerini etrafa savurdu. Lavlar metrelerce yükseldi.

Şiddetli patlamaları, lav akıntıları takip etti. Lavların kızıllığı gökyüzünün karanlığını adeta deldi.

Etna Yanardağı, Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif bir yanardağ. Yılda birkaç kez harekete geçiyor.

Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak Etna'da 1992 yılında büyük bir patlama gerçekleşmişti.

