Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'da vaka sayısı 3 milyonu geçti
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 300 bin 945'e yükseldi.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 79 bin 736 kişi hayatını kaybetti.
Kıtadaki vaka sayısı 3 milyon 300 bin 945’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 718 bin 39'a çıktı.
Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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