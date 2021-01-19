Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da suikast: Vaşir Kaymakamı öldürüldü
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde, Vaşir ilçesinin Kaymakamı Muhammed Zahir Hakyar uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Vali Abdul Nabi Elham basına yaptığı açıklamada, Hakyar'ın, Helmand'ın merkezi Laşkergah şehrinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Saldırıda Hakyar'ın yaşamını yitirdiğini ifade eden Elham, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldığını belirtti.
Saldırıyı kimse üstlenmedi
Görgü tanıkları ise saldırıda, kaymakamın yanı sıra 2 kişinin daha öldüğünü öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
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