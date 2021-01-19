Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de vaka sayısı 73 bini geçti
[Fotoğraf: AFP]
Güney Kore'de son bir günde 35’i yurt dışı irtibatlı 386 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 73 bin 115’e çıktı.
Ülkede son 24 saatte 19 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1283’e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 59 bin 468 kişi sağlığına kavuştu.
Güney Kore'de günlük vaka sayısı 25 Aralık'ta 1240 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştı.
Ülkede vaka sayısı geçen hafta 500 civarında seyrederken son 2 gündür 400’ün altında görülüyor.
Etiketler: Güney Kore Koronavirüs
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