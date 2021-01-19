Suga Yoşihide, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının başkent Tokyo dahil ülke genelindeki 11 eyalette sürdüğünü söyledi.

“Virüse karşı mücadelede halkın yardımıyla ön safta yer alacağım” diyen Suga, şubatın sonuna kadar COVID-19 aşılarının güvenliği ve etkisinin kanıtlanacağını belirtti.

Suga, kendisinin de aşı olarak halk arasındaki şüpheleri gidereceğini söyledi. İş ve geçim kaynaklarını koruma sözü verdi.

Temmuz ayına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na yönelik kararlılığını yineleyen Suga, turnuvanın 2011’deki deprem ve tsunami afeti sonrası Japonya’nın kalkındığının göstergesi olacağına işaret ederek, “Ayrıca oyunlar, insanlığın COVID-19’u yendiğinin de kanıtı olacaktır” diye konuştu.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.