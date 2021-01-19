Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 06:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can veya mal kaybı bilgisi verilmedi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 14,3 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin San Juan eyaletine bağlı Pocito şehrinin 27 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.
Depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı ve şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.
Deprem Mendoza ve Cordoba eyaletlerinin de aralarında bulunduğu birçok yerde hissedildi.
Etiketler: Deprem
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