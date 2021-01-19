Fransa'da camilerin kapatılmasına belediye başkanından tepki geldi.

Son dönemde İslam karşıtlığı adımların atıldığı Fransa'da, camilerin kapatılmasına tepkiler büyüyor.

Macron hükümetine 'beceriksizlik' suçlaması

Fransa’nın Val-d’Oise bölgesindeki Montmagny Belediye Başkanı Patrick Floquet, kentteki caminin kapatılmasına tepki göstererek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetini “beceriksizlik” ile suçladı.

Fransa’da hükümetin “İslami ayrılıkçılıkla mücadele” adı altında çok sayıda camiyi kapatma adımından Montmagny'deki cami de nasibini aldı.

"İçişleri Bakanı Darmanin hata yapıyor"

Belediye Başkanı Patrick Floquet, “Bu caminin söz konusu nedenle kapatılmasını gerektirecek bir durum hiçbir zaman var olmadı” diyerek kapatma emrinin arkasındaki İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in hata yaptığını belirtti.

Floquet, "Bu çok ciddi bir hata, hükümetin iletişim konusundaki beceriksizliğini kınıyorum" dedi.

“Polemik konusu olmayan bir camiydi” diyen Floquet, İçişleri Bakanının bölgede 5 yıl önce kapatılan bir camiyle Montmagny Camisi’ni karıştırdığını, yanlış ibadet yerine kapatma kararı uygulandığını anlattı.