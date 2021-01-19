Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 04:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fas'ta mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Fas'ta bir kişide, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni mutasyonun İrlanda'dan Marsilya Limanı aktarmalı bir gemiyle Tanca'ya gelen bir Fas vatandaşında tespit edildiği belirtildi.
Vakada salgına ilişkin herhangi bir belirti gözlenmediği aktarılan açıklamada, ilgili kişinin Kazablanka'da karantina altında tutulduğu ifade edildi.
Resmi verilere göre, Fas'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) kaynaklı can kaybı 7 bin 977'ye, vaka sayısı da 460 bin 144'e ulaştı.
Etiketler: Koronavirüs Mutasyon
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