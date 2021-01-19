Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, ulusa seslendi.

İlk aşıların şubatın sonuna doğru ülkeye geleceğini belirterek, "Ulusal Bağışıklık Programı kapsamında aşılama süreci mart ayında başlayacak. Aşılamaların 12 ay içinde bitmesini umuyoruz" dedi.

Ülkede yüzde 80 oranında bağışıklık sağlamayı planladıklarını açıklayan Muhyiddin, bu kapsamda 2022'nin ilk çeyreğine kadar yaklaşık 27 milyon kişinin aşılanmasının tamamlanacağını vurguladı.

25 milyon aşı anlaşması

Şimdiye kadar ilaç firmaları Pfizer, BioNTech ve AstraZeneca'dan toplam 25 milyon doz aşı satın almak için anlaşmaya varan Malezya'da hükümet, Çin ve Rusya'nın geliştirdiği aşılardan da satın almak için görüşmeleri sürdürüyor.