Ülkede son 24 saatte 11 bin 369 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 2 milyon 52 bin 28'e yükseldi.

COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 5 bin; bunlardan 2 bin 869 ise entübe durumda.

Ülkede şu ana kadar 1 milyon 145 bin kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.