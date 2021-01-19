Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da son 24 saatte bine yakın ölüm
[Fotoğraf: AA]
Almanya'da koronavirüs salgınında son bir günde 989 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 622 oldu.
Ülkede son 24 saatte 11 bin 369 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 2 milyon 52 bin 28'e yükseldi.
COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 5 bin; bunlardan 2 bin 869 ise entübe durumda.
Ülkede şu ana kadar 1 milyon 145 bin kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.
Etiketler: Almanya Koronavirüs
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