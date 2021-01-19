AB'deki otomobil satışlarında büyük düşüş
Avrupa Birliği otomobil pazarında toplam satışlar, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 23,7 geriledi.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği , AB ülkelerinde 2020 yılına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.
Buna göre, AB'de yeni otomobil tescilleri 2020'de önceki yıla kıyasla yüzde 23,7 azalarak 9 milyon 942 bin 509 seviyesine düştü.
Böylece 2019 yılında 13 milyonu aşan otomobil satışları, 2020'de salgınla mücadele için uygulanan kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle 3 milyondan fazla geriledi.
Öte yandan, AB'de yeni otomobil satışları, aralıkta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,3 azalarak 1 milyon 31 bin 70'e indi.
En fazla yeni otomobil Almanya’da
AB üyesi 27 ülke arasında 2020'de en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı.
Bu dönemde Almanya'da 2 milyon 917 bin 678, Fransa'da 1 milyon 650 bin 118, İtalya'da 1 milyon 381 bin 496 ve İspanya'da 851 bin 211 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.