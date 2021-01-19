Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği , AB ülkelerinde 2020 yılına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil tescilleri 2020'de önceki yıla kıyasla yüzde 23,7 azalarak 9 milyon 942 bin 509 seviyesine düştü.

Böylece 2019 yılında 13 milyonu aşan otomobil satışları, 2020'de salgınla mücadele için uygulanan kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle 3 milyondan fazla geriledi.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil satışları, aralıkta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,3 azalarak 1 milyon 31 bin 70'e indi.

En fazla yeni otomobil Almanya’da

AB üyesi 27 ülke arasında 2020'de en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı.

Bu dönemde Almanya'da 2 milyon 917 bin 678, Fransa'da 1 milyon 650 bin 118, İtalya'da 1 milyon 381 bin 496 ve İspanya'da 851 bin 211 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.