Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 11:57Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AFP
Rus güçleri Yılan Adası'ndan çekildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerin Karadeniz'deki Yılan Adası'ndan çekildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "30 Haziran'da, iyi niyet göstergesi olarak, Rus silahlı kuvvetleri Yılan Adası'ndaki görevlerini tamamladı ve orada konuşlanmış bir garnizonu geri çekti." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada böylelikle, Rusya'nın, Ukrayna'dan tarım ürünlerinin ihracı için organize edilecek insani koridor çabalarını engellemediğine dikkat çekildi.
Ukrayna: Silahlı kuvvetlerimiz harika iş çıkardı
Ukrayna tarafından ise Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ofisinden açıklama yapıldı.
Ofis başkanı Andriy Yermak, "KABOOM! Yılan Adası'nda artık Rus birlikleri yok. Silahlı kuvvetlerimiz harika bir iş çıkardı." ifadesini kullandı.
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