DKC'nin Ruanda ve Uganda sınırında M23 isyancıları ile DKC ordusu arasında uzun süredir çatışmalar devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, çatışmalar nedeniyle şimdiye kadar DKC'de yaşayan 140 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Bölge uzmanı David Musenze, çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, M23 isyancılarının çoğunluğunun Tutsilerden oluştuğuna dikkati çekerek DKC'nin Ruanda'yı isyancıları desteklemekle suçladığını belirtti.

DKC'nin doğusunda yaşayan 60 yaşındaki Nelson Khihosi, M23 isyancılarının hayatlarını yaşanmaz hale getirdiğine ifade ederek birçok kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

M23: DKC Tutsilere karşı ayrımcı politikalar yürütüyor

2012'den bu yana faaliyet gösteren M23 isyancıları, DKC'yi Tutsilere karşı ayrımcı politikalar yürütmekle suçluyor.

DKC’nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Çoğunluğu Tutsi etnik grubuna mensup olan M23 isyancıları, 13 Haziran'da DKC sınırındaki Bunagana kasabasını ele geçirirken DKC askerleri ise Uganda'ya sığınmıştı.

Yaralandığı için M23'den ayrılan isyancılardan Samuel Ayabere, DKC yönetiminin Tutsilere karşı ayrımcı politika uyguladığı için M23'ün DKC'ye karşı savaşmaya karar verdiğini belirtti.