Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alman şirket gaz darboğazı nedeniyle devletten yardım istiyor
Alman enerji firması Uniper, Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatında kesintiye gitmesi sonucunda gaz fiyatları artınca 2022 için kar tahminini düşürdü.
Bunun yanında Uniper, olası kamu yardımı konusunda Alman hükümetiyle görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.
Uniper'den yapılan açıklamada, 16 Haziran'dan beri Gazprom'dan sözleşmeyle kararlaştırılan gaz miktarının yalnızca yüzde 40'ının alındığı belirtildi.
Şirket, daha önce açıkladığı 2022 malı yılı için faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş kazanç (FAVÖK) tahmini ve düzeltilmiş net kar tahminini aşağı yönlü revize etti.
Alman hükümetiyle kredi ve öz sermaye yatırımları gibi likiditeye yönelik olası istikrar önlemleri hakkında görüşmelerde bulunduğunu duyuran Uniper'in hisseleri, dün borsada yüzde 20'ye yakın değer kaybetti.
Sıradaki Haber
Fas-İspanya sınırındaki kanlı göç, Melilla baskınıyla yeniden gündemde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz