Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan'da COVID-19 tedbirlerinin yeniden getirilmesi gündemde
[Fotoğraf: Reuters]
Kazakistan’da günlük vaka sayısının artmasıyla daha önce kaldırılan COVID-19 tedbirlerinin yeniden getirilebileceği açıklandı.
Kazakistan Başbakan Yardımcısı Yeralı Tugcanov, yaptığı açıklamada, ülkede son bir haftada günlük vaka sayısının 100’ün üzerine çıktığını belirtti.
Tugcanov, günlük vaka sayısında artış devam ederse daha önce kaldırılan maske takma zorunluluğu başta olmak üzere salgın tedbirlerini yeniden sıkılaştırma kararı alabileceklerini söyledi.
Nisan ayından itibaren günlük vaka sayısının 10’un altına düştüğü ülkede, son bir haftada COVID-19 vaka sayısı aniden yükselmiş ve 100'ün üzerine çıkmıştı.
Etiketler: Kazakistan Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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