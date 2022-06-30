Saldırının ardından hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Polis, bebek arabasındaki 3 aylık çocuğun herhangi bir zarar görmediğini söyledi.

Olayın yaşandığı Manhattan’ın Yukarı Doğu Yakası'nda basın toplantısı düzenleyen New York Belediye Başkanı Eric Adams, tetikçiyi bulmak için yardım istedi.

Adams, “Bu korkunç suçu işleyen suçluyu bulacağız ve onu adalete teslim edeceğiz” dedi.

Yukarı Doğu Yakasında bebek arabasını iterek yürüyen kadın, tamamen siyah giyinmiş, kapüşonlu ve silahlı bir adam tarafından başından tek kurşunla vurularak öldürüldü.

Olay gecesinden bu yana henüz hiçbir şüpheli gözaltına alınmadı.

