Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 10:43Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD'de silah dehşeti sürüyor: Bebeğiyle yürüyen kadın öldürüldü
[Fotoğraf: Getty Images ]
New York Polis Departmanı'ndan aktarılan bilgiye göre, 29 Haziran günü New York caddesinde bebek arabasıyla yürüyen 20 yaşındaki bir kadın, başından vurularak öldürüldü.
Saldırının ardından hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Polis, bebek arabasındaki 3 aylık çocuğun herhangi bir zarar görmediğini söyledi.
Olayın yaşandığı Manhattan’ın Yukarı Doğu Yakası'nda basın toplantısı düzenleyen New York Belediye Başkanı Eric Adams, tetikçiyi bulmak için yardım istedi.
Adams, “Bu korkunç suçu işleyen suçluyu bulacağız ve onu adalete teslim edeceğiz” dedi.
Yukarı Doğu Yakasında bebek arabasını iterek yürüyen kadın, tamamen siyah giyinmiş, kapüşonlu ve silahlı bir adam tarafından başından tek kurşunla vurularak öldürüldü.
Olay gecesinden bu yana henüz hiçbir şüpheli gözaltına alınmadı.
Etiketler: ABD
Son Haberler
- 11:32
- 11:26
- 11:19
- 11:31
- 11:13
Sıradaki Haber
Yeni Zelanda, Proud Boys grubunu terör örgütü ilan etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz